В Керчи раскрыли мошенническую схему с недвижимостью

Совместными усилиями сотрудников отделения экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по Керчи и коллег из службы УФСБ была пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных операциях с недвижимостью.
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