На Украине заявили о повреждении объектов инфраструктуры в Запорожье

Некоторые объекты инфраструктуры на подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены сегодня ночью, сообщил глава Запорожской области Иван Федоров, назначенный Киевом, 21 сентября в своем Telegram-канале.
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