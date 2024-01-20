Разработчики MMORPG Wakfu показали дорожную карту развития игры на 2024 год Француз...

Разработчики MMORPG Wakfu показали дорожную карту развития игры на 2024 годФранцузская компания Ankama поделилась своими планами по развитию тактической пошаговой MMORPG Wakfu на 2024 год, представив новую дорожную карту развития.
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