The Independent: помощь США не поспеет до нового российского наступления

В Киеве приободрились после решения Вашингтона отправить Украине новый масштабный пакет помощи. Однако в ряде западных СМИ полагают, что поддержка оказывается чересчур поздно и может не поспеть до нового наступления ВС РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии