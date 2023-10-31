Сафиуллин сенсационно обыграл Алькараса на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, в двух партиях нанес поражение второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу – 6:3, 6:4! Для Алькараса этот матч стал первым после трехнедельного перерыва, связанного с травмой.
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