Сафиуллин сенсационно обыграл Алькараса на «Мастерсе» в Париже

Российский теннисист Роман Сафиуллин, занимающий 45-е место в рейтинге АТР, в двух партиях нанес поражение второй ракетке мира испанцу Карлосу Алькарасу – 6:3, 6:4! Для Алькараса этот матч стал первым после трехнедельного перерыва, связанного с травмой.