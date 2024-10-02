Целью удара Ирана по Израилю назвали штаб "Моссада"

Минувшим вечером иранская армия нанесла массированный ракетный удар по израильским землям, одной из целей которого, по заявлению руководителя Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, была штаб-квартира израильских разведчиков "Моссад".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии