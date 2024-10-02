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Целью удара Ирана по Израилю назвали штаб "Моссада"

Целью удара Ирана по Израилю назвали штаб "Моссада"

Минувшим вечером иранская армия нанесла массированный ракетный удар по израильским землям, одной из целей которого, по заявлению руководителя Генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери, была штаб-квартира израильских разведчиков "Моссад".

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