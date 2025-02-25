Успех ремейка Silent Hill 2 открыл «польским мастерам хоррора» из Bloober Team дорогу к новой совместной игре с KonamiРемейк культового психологического хоррора Silent Hill 2, родившийся из сотрудничества польской студии Bloober Team и японского издательства Konami, не станет последним совместным проектом двух компаний.