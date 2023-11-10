Медведев – 1-й в рейтинге самых ценных персональных брендов российских спортсменов от Forbes, Рублев – 6-й, Хачанов – 13-й, Касаткина и Андреева вошли в топ-30

Журнал Forbes составил рейтинг самых ценных персональных брендов российских спортсменов. Участники сравнивались между собой по нескольким параметрам: присутствие в СМИ, популярность в соцмедиа, экспертная оценка уровня маркетинговой привлекательности бренда спортсмена.
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