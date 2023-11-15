На брянской трассе водитель фуры насмерть сбил 63-летнего мужчину

По предварительной информации, 30-летний водитель Iveco Stailis c прицепом ехал в направлении Брянска и совершил наезд на 63-летнего мужчину, который находился на полосе движения ближе к центру проезжей части.
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