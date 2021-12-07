Молочники добились отсрочки третьего этапа цифровой маркировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Перенос третьего этапа введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции на 31 марта следующего года позволит не допустить проблем с поставками молочной продукции в магазины.
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Перенос третьего этапа введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции на 31 марта следующего года позволит не допустить проблем с поставками молочной продукции в магазины.
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