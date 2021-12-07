Популярные статьи

Свежие комментарии

  • sergey astarshkin
    нужно мозгами работать .Уголовная ответст...
  • sergey astarshkin
    Проблему булинга надо решать с запрета пользования интернетом и телефонами - кроме кнопочного. все средства связи вм=...Уголовная ответст...
  • Nikolai Baranixin
    Какая же это "свербящая" тема у нашего "начальства"! День и ночь, все решают и решают алкогольные вопросы, заботливые...Продажу игристых ...

Молочники добились отсрочки третьего этапа цифровой маркировки

Молочники добились отсрочки третьего этапа цифровой маркировки

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 дек – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Перенос третьего этапа введения обязательной цифровой маркировки для молочной продукции на 31 марта следующего года позволит не допустить проблем с поставками молочной продукции в магазины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх