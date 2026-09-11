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Царьград

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Мишустин поручил разработать инфраструктуру в городах "Золотого кольца"

Мишустин поручил разработать инфраструктуру в городах "Золотого кольца"

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам до 2 ноября 2026 года представить предложения по развитию инфраструктуры в городах "Золотого кольца".

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