«Солисты Москвы» в Концертном зале имени П. И. Чайковского

19 мая на сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского состоится уникальный концерт в день рождения лауреата премии «Грэмми» камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Народного артиста СССР, Героя Труда РФ Юрия Башмета.
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