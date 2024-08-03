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В украинских эфирах началось обсуждение необходимости для ВСУ покинуть Карловку

В украинских эфирах началось обсуждение необходимости для ВСУ покинуть Карловку

В украинских эфирах всё активнее обсуждается тема о том, что ВСУ необходимо как можно скорее отходить из Карловки в ДНР ввиду того, что находящиеся в этом селе и его окрестностях отряды украинской армии могут оказаться в окружении или как минимум лишиться снабжения.

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