В украинских эфирах началось обсуждение необходимости для ВСУ покинуть Карловку

В украинских эфирах всё активнее обсуждается тема о том, что ВСУ необходимо как можно скорее отходить из Карловки в ДНР ввиду того, что находящиеся в этом селе и его окрестностях отряды украинской армии могут оказаться в окружении или как минимум лишиться снабжения.
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