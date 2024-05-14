Противник признал продвижение ВС России в районе дач на северном фланге Часова Яра

Противник намерен оборонять город до последнего, поскольку он прикрывает Константиновку и Дружковку.
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