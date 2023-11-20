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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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The Times: "Дети милы, но не полезны для экологии"

The Times: "Дети милы, но не полезны для экологии"

Я смотрю, идеи "золотого миллиарда" на западе так и не дают покоя местным олигархам. Только этим я могу объяснить появление в местной прессе подобных статей: "Дети милы, но они не совсем экологичны".

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Комментарии
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Александр Терехов
Более того, этим дебилам надо предложить волшебный ган...презерватив чтобы уж раз-и навсегда лишить эту свору мировых бандюганов размножаться.
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15 час.
mdm1956
Есть ли предел идиотизму ???
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14 час.
Александр Терехов
Чудаки они, на букву М
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14 час.

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