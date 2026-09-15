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Царьград

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Диана Макарова объявила о помолвке с избранником в 23 года

Диана Макарова объявила о помолвке с избранником в 23 года

Солистка группы «Город 312», Диана Макарова, объявила о помолвке в 23 года, рассказав об этом событии в личном блоге.

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