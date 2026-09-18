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Аргументы и Факты

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Стала известна причина смерти актера из сериала «Кадетство» Куликова

Стала известна причина смерти актера из сериала «Кадетство» Куликова

Причиной смерти заслуженного артиста РФ, ветерана Тверского государственного театра кукол Аркадия Куликова, известного также по роли в сериале «Кадетство», стала болезнь.

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