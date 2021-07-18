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Зиданшек выиграла первый титул в карьере и дебютирует в топ-40

В финале турнира в Лозанне Тамара Зиданшек обыграла Клару Бюрель – 4:6, 7:6, 6:1. 23-летняя словенка, в этом году сыгравшая в полуфинале «Ролан Гаррос», взяла первый титул WTA в карьере.

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