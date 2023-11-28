В правительстве могут рассмотреть запрет на вывоз зерновых культур из РФ

Запрет на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России могут принять в правительстве. Ограничение введут в случае, если количество культур достигнет критической отметки в 10 млн тонн, следует из протокола рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
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