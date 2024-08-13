Al Jazeera: В результате удара по району Шейх Радван в Газе погибли два человека

Израиль нанес удар по району Шейх Радван в городе Газа. Об этом информирует телеканал Al Jazeera. «Израильские силы разбомбили жилой дом в районе Шейх Радван города Газа на севере сектора, в результате чего погибли по меньшей мере два человека и шестеро получили ранения», – говорится в публикации.