Интересная жизнь с Vera Star Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ, ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Руцкой, в беседе с журналистами Daily Storm прокомментировал чистку в рядах Минобороны и отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны.
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