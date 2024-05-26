Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эдуард Николаев
    Всё на 100% , согласен"Флаг ему в руки....
  • Андрей Шурканцев
    Сердюкова попрошу не трогать... Его лично "САМ" назначал, его миссия "специальная" на тот период была... ."Флаг ему в руки....
  • Владимир Аверков
    достаточно посмотреть фильмец с его участием "Зелёный слоник",чтобы плевать на любое его изображение....он-дрянь в лю...Верх беспринципно...

"Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии": Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны

"Флаг ему в руки. Но он не имеет понятия об армии": Руцкой откровенно о Белоусове и арестах в Минобороны

Интересная жизнь с Vera Star Герой Советского Союза, бывший вице-президент РФ, ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор в отставке Александр Руцкой, в беседе с журналистами Daily Storm прокомментировал чистку в рядах Минобороны и отметил, что коррупция напрямую угрожает безопасности страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Руцкой всё правильно сказал. только тот, кому бы это послушать, так и посиживает, не выдавая своих.
Ответить
2 час.
Андрей Шурканцев
Сердюкова попрошу не трогать... Его лично &quot;САМ&quot; назначал, его миссия &quot;специальная&quot; на тот период была... .
Ответить
3 мин.
Эдуард Николаев
Всё на 100% , согласен
Ответить
58 сек.

Картина дня

наверх