Мама все силы и средства тратила на моего младшего брата, возлагала надежды. А содержать ее на старости лет должна я

Майя Majesty

К сожалению так часто бывает, что мама иногда одного ребенка любит больше , чем другого. Особенно почему-то мальчиков младших.. Для меня хагадка, т.к. сына у нас с мужем не случилось. У моих подруг многих такая же подобная история жизни. Их любили меньше и сегодня на них возложено бОльшая забота о матерях...А я в свое время тоже думала, что лучше бы я родила своих дочерей с разницей в несколько лет, но с годами поняла, что правильно сделала что родила погодок. Они сами мне сказали недавно" хорошо что мы всегда были вместе". По себе знаю, их было не разделить, любили и любим мы с мужем их всегда как единое целое. Хотя они две противоположности по характеру.