ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мама все силы и средства тратила на моего младшего брата, возлагала надежды. А содержать ее на старости лет должна я

Мама все силы и средства тратила на моего младшего брата, возлагала надежды. А содержать ее на старости лет должна я

Мама все силы и средства тратила на моего младшего брата, возлагала надежды. А содержать ее на старости лет должна яУ меня очень непростые отношения с мамой, а с братом я вообще не общаюсь.

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Комментарии
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ИИ
Иванов Иван
Какие же вы грубые, какие бессердечные, какие злобные и тд…
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17 час.
Майя Majesty
К сожалению так часто бывает, что мама иногда одного ребенка любит больше , чем другого. Особенно почему-то мальчиков младших.. Для меня хагадка, т.к. сына у нас с мужем не случилось. У моих подруг многих такая же подобная история жизни. Их любили меньше и сегодня на них возложено бОльшая забота о матерях...А я в свое время тоже думала, что лучше бы я родила своих дочерей с разницей в несколько лет, но с годами поняла, что правильно сделала что родила погодок. Они сами мне сказали недавно&quot; хорошо что мы всегда были вместе&quot;. По себе знаю, их было не разделить, любили и любим мы с мужем их всегда как единое целое. Хотя они две противоположности по характеру.
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16 час.
Лариса Шемисова
Один в один, даже брата Семёном звали и возраст больше намного, только почти перед самой смертью мать поняла, что от него она ничего не получит.
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11 час.
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