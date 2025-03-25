День открытых дверей.

22 марта в рамках проведения Дня открытых дверей учащиеся Брожской СШ посетили профориентационные мероприятия в УО ´Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж´ и УО ´Бобруйский государственный медицинский колледж´.
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