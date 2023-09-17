ПО ВСЕЙ СТРАНЕ НАЙДЕНЫ АРСЕНАЛЫ ОРУЖИЯ МИГРАНТОВ

НП

Наталья Павлова

Путин заявил о заинтересованности экономики РФ в мигрантах (ВЭФ 2023). В таких вот мигрантах заинтересована экономика РФ? Мало преступности от них на улицах российских городов, от их чад в школах и на детских площадках? Надо ещё, чтобы они устроили в России кровавую бойню? И ещё не факт, что отравления шаурмой в различных городах, о которых уже не раз сообщалось, это только результат антисанитарии, а не специально направленные действия. А что ещё они должны сделать, чтобы власти наконец-то услышали свой народ?