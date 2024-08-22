Как провалились планы по созданию «Великой Румынии»

80 лет назад советские армии провели Ясско-Кишинёвскую операцию. Войска Толбухина и Малиновского разгромили основные силы немецкой группы армий «Южная Украина», освободили Молдавию, вывели из войны Румынию и проложили себе путь на Балканы.