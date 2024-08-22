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Военное обозрение

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Как провалились планы по созданию «Великой Румынии»

Как провалились планы по созданию «Великой Румынии»

80 лет назад советские армии провели Ясско-Кишинёвскую операцию. Войска Толбухина и Малиновского разгромили основные силы немецкой группы армий «Южная Украина», освободили Молдавию, вывели из войны Румынию и проложили себе путь на Балканы.

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