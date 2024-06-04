Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкойLeopard 2A4В кадр попала перевозка на тягаче танка Leopard 2A4, вооруженного 130-мм пушкой.
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Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкой Замечен танк Leopard 2A4 со 130-мм пушкойLeopard 2A4В кадр попала перевозка на тягаче танка Leopard 2A4, вооруженного 130-мм пушкой.
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