Во Владимирской области полицейские вручили бессрочный вид на жительство в Российской Федерации 83-летней женщине, прибывшей из Казахстана

В марте текущего года в УВМ УМВД России по Владимирской области обратилась жительница Юрьев-Польского района, рассказавшая, что привезла из Казахстана 83-летнюю маму, которой необходимо оформить документы, дающие право законного проживания на территории нашей страны.
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