Американская взрывчатка обнаружена на месте подрыва моста в Брянской области

МОСКВА, 3 июня, ФедералПресс. Согласно информации, полученной изданием «Коммерсантъ», одна из двух бомб, установленных в начале июня между железнодорожными станциями Унеча и Жеча в Брянской области, не сдетонировала.
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