Клаксон
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Клаксон

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Продается байк с V10 от Dodge Viper

Продается байк с V10 от Dodge Viper

На аукцион впервые выставлен самодельный мотоцикл с двигателем от знаменитого маслкара Dodge Viper. Мотоцикл кастомайзера Аллена Мильярда под названием Millyard Viper V10 оснащен 8-литровым двигателем V10 от Dodge Viper GTS, развивающий около 500 л.

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