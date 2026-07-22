Продается байк с V10 от Dodge Viper

На аукцион впервые выставлен самодельный мотоцикл с двигателем от знаменитого маслкара Dodge Viper. Мотоцикл кастомайзера Аллена Мильярда под названием Millyard Viper V10 оснащен 8-литровым двигателем V10 от Dodge Viper GTS, развивающий около 500 л.