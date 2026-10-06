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Царьград

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В Петербурге закрыли вход на станцию «Горный институт» из-за наплыва людей

В Петербурге закрыли вход на станцию «Горный институт» из-за наплыва людей

В Петербурге 6 октября из-за увеличения пассажиропотока временно ограничили вход в вестибюль станции метро «Горный институт».

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