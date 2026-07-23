Опцион на заключение договора купли-продажи будущей доли в ООО: допустимость, конструкция и пределы оборотоспособности

Статья посвящена анализу допустимости опциона на заключение договора купли-продажи доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которая на момент предоставления опциона еще не принадлежит оференту либо будет сформирована только к моменту акцепта.
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