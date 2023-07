18 минут Payday 3, инсайды о The Last of Us 3, утечка исходного кода Far Cry, новая PS5 в этом г...

18 минут Payday 3, инсайды о The Last of Us 3, утечка исходного кода Far Cry, новая PS5 в этом году…В Сеть утёк исходный код оригинальной Far Cry; инсайдеры раскрывают подробности о сюжете The Last of Us: Part III; Microsoft считает, что PS5 Slim поступит в продажу до конца 2023-го; блогер слил 18 минут чистого геймплея Payday 3; вышел масштабный мод для Hollow Knight с новыми боссами — Pale Court; а крупный мод для Dark Souls III (Archthrone) в сентябре получит демоверсию; создатели эмулятора PS3 взялись за эмуляцию PS4; в TGS 2023 примут участие свыше 500 компаний; на Anime Expo 2023 показали геймплейные трейлеры читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.