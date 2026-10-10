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За рулем

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Назван способ избежать коррозии машины в уязвимом месте

Назван способ избежать коррозии машины в уязвимом месте

При очередной мойке своего 12‑летнего автомобиля Renault Logan второго поколения решил проверить ниши в передней части задних арок, закрытые пластиковыми подкрылками.

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