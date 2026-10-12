Под Новосибирском пенсионерка раскаялась за кражу денег у родных героя СВО

Барабинский районный суд Новосибирской области вынес приговор 68-летней местной жительнице, признанной виновной в краже денежных средств с банковских счетов в крупном размере (пункты «в», «г» части 3 статьи 158 УК РФ).
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