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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Адейеми о конкуренции с Ямалем в «Барсе»: «Я не боюсь ни одного игрока. Получу шанс, если буду выкладываться. Если буду хорошо играть, окажусь в сборной»

Новый вингер «Барселоны» Карим Адейеми заявил, что не боится конкуренции в команде. – Боитесь ли вы конкурировать за место в составе с Ламином Ямалем ? – Нет.

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