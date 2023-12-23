Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Зоя Копань
    У них что молодых вообще нет? КПРФ  вообще удивляет, какой бы не был этот Харитонов и все его заслуги перед этой парт...Съезд КПРФ выдвин...
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Нержавеющий Сталин: почему мы не перестаём спорить о вожде

Нержавеющий Сталин: почему мы не перестаём спорить о вожде

Фото: Сергей Лантюхов / Абзац Михаил Дряшин.Крайностей в восприятии советского лидера призывает избегать обозреватель «Абзаца» Михаил Дряшин.

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ЭМИЛЬ ВАТМ
РАЗГОВОР С БАТЕЙ Расскажи ты мне, батя, по-честному, Пока солнце твоё не зашло, По какому закону чудесному Ты в тайге доходил ни за что? Объясни мне загадку проклятую – Ну никак не приемлет душа: Почему эту сволочь усатую Столько лет вы терпели, дрожа? Может, мы бы хоть что-нибудь поняли, Кабы правда по воле своей Вы шпионили в пользу Японии И пытались взорвать Мавзолей. Но ведь вы победители Гитлера, Патриоты, бойцы, силачи – И под этого карлика хитрого, Сухорукого, молью побитого, Когда рожа, и взгляд, и весь вид его... Ладно, батя. Молчишь – и молчи. И молчи, и носи, и донашивай Груз позора и бремя стыда. Но с меня ты уж, батя, не спрашивай Ничего. Никогда., ___________________________________________________________________________ , Юлий Ким., ____________________________________________________________________________ , А это стихотворение в качестве эпиграфа я бы предложил
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5 час.
ЭМИЛЬ ВАТМ
Рувим Моран Открытие навигации Праздничные знамена Где-то шумят уже… Строители Волго-Дона Навалом лежат в баржe. Им обещали свободу За каторжный труд сверх сил, Но только пустили воду — Начальник про всё забыл. Параша, полная смрада, Да окрики часовых — Такою была награда, Придуманная для них. Их заперли в душные норы Без неба над головой, И ветер с Цимлянского моря К ним не пускает конвой. Они плывут каналом, Проложенным их трудом. И солнце их жжет металлом, И пот с них бежит ручьем; Они привели в пустыню Живительную волну, И им же приходится ныне Просить хоть каплю одну… Баржа с невольничьим грузом Стоит у причальной стены, Но только верхушки шлюза Из трюма едва видны, И только парадная арка Услышала с высоты, Как в чреве железной барки Кричали: «Воды! Воды!» Буксир проплывает сонно, Мерцает бакен во тьме, Строители Волго-Дона В плавучей поют тюрьме. Но вот и песня замолкла, Лишь слышен скрип якорей. Встречает нас мачеха-Волга Огнями своих лагерей… Июль 1952, Волго-Дон. На барже., ______________________________________________________________________________ , И это в качестве эпиграфа подойдёт, я думаю
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5 час.
вд
валерий двойнишников
Любой антисоветчик и антисталинист  априори врет, пока не доказано обратное
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5 час.

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