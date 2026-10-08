Песошин: Бюджет Татарстана на 2027 год сформирован достаточно напряженным

Бюджет Татарстана на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов сформирован достаточно напряженным. Об этом заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин на парламентских слушаниях по законопроекту о республиканском бюджете.
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