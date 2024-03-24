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  • Пульхерия Djem
    А как же боевое братство? Как наши ребята будут с ними плечом к плечу родину защищать?Наказание для пре...
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    Ввести смертельную казнь за теракты. И больше нечего разглагольствовать. Все должны ответить за свои деяния.Ублюдке в суде

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