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В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях

В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях

Массированный удар в ночь на 19 июня осуществили Вооружённые силы России по объектам противника. Сообщается о комбинированном характере удара, в ходе которого использовались различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе» и ракеты.

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