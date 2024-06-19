В ночь на 19 июня нанесены удары по объектам противника, включая эшелоны с техникой, в Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Харьковской областях

Массированный удар в ночь на 19 июня осуществили Вооружённые силы России по объектам противника. Сообщается о комбинированном характере удара, в ходе которого использовались различные средства огневого поражения, включая дроны-«камикадзе» и ракеты.
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