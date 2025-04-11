Нарышкин: Россия ведет борьбу с исходящим из Европы нацистским злом

Россия сегодня, как и 80 лет назад, с оружием в руках ведет непримиримую борьбу с нацистским злом, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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