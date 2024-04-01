«Смазанная подпись»: Российские туристы паникуют из-за волны рассказов о сорванных отпусках Татьяна СергееваПаника российских туристов из-за волны «страшных историй» об ошибках в заграничных паспортах, которые помешали туристам вылететь на долгожданный отдых распространяется в социальных сетях.
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