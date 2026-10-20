БлокнотРУ Депутат Мосгордумы привел ряд постов приезжих, живущих в РФ, показывающих, что их отношение к русским далеко от братского и дружеского.
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"грозит ли нам «исламская революция»"
ДА, ГРОЗИТ.
КТО ГОВОРИЛ ЧТО УКРЫ ВСЕ НАШИ ЖЕ РУССКИЕ и ЧТО ПОЛУЧИЛИ --Кто говорит что с мигрантами все якобы в норме и КРОКУС ЭТО ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОСМОТРИТЕ НА ТВ И МОСКВА АБАТ и ТЕЛЬ МОСКВА АВИВ И БУДЕТ ОЧЕНЬ ВСЕМ ПОНЯТНО ЧТО ЭТО ВСЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ И ИДЕТ
А в 17 г ? Власть была у большевистского Политбюро... Все нерусские...
Если на фото французские школьники, то я президент сша!
Суворов А.В.: "Европеец только тогда становится похож на человека, когда ему хорошо дашь по морде." К сожалению распространившаяся в России детская болезнь уподобления Западу создала большие риски реализации того же сценария событий, которые происходят сейчас во Франции.