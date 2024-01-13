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В Радужном мигранты толпой избили бойца Z. Сломали нос его жене

В Радужном мигранты толпой избили бойца Z. Сломали нос его жене

Нет, ну это какой-то нескончаемый процесс. Опять - боец СВО, Опять - мигранты. И теперь дело дошло уже до Ханты-Мансийского автономного округа.

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Комментарии
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Елена Смирнова
а я считаю, собрать всех азеров в этом округе и ВСЕХ депортировать из России, ВСЕХ, а там они пусть уж сами разбираются кто виноват, но сначала наказать тех, кто участвовал в этом избиении!!! хватит сюсюкаться с ними, они уже все оборзели тут!!! вообще только полная депортация, и не важно есть у них гражданство РФ или нет!
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4 час.
РАИСА То
А у меня страстное желание. Вот бы мигранты переломали бы носы, и не только носы, тем кто ратует за ввоз мигрантов, уверяя нас как это необходимо.
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3 час.
Татьяна Кибишева
Весь народ закипает и точка кипения уже недалеко, скоро рванет, да ещё и ребята с СВО подключатся. Чиновники, куда бежать будете, если успеете!!!???
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2 час.

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