В Радужном мигранты толпой избили бойца Z. Сломали нос его жене

Елена Смирнова

а я считаю, собрать всех азеров в этом округе и ВСЕХ депортировать из России, ВСЕХ, а там они пусть уж сами разбираются кто виноват, но сначала наказать тех, кто участвовал в этом избиении!!! хватит сюсюкаться с ними, они уже все оборзели тут!!! вообще только полная депортация, и не важно есть у них гражданство РФ или нет!