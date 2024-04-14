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"Известия": россиянам предлагают выдавать сертификаты на газификацию домов

"Известия": россиянам предлагают выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Фракция ЛДПР подготовила законопроект с поправками в закон "О газоснабжении в РФ", который могут внести в Государственную думу, сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ.

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