"Известия": россиянам предлагают выдавать сертификаты на газификацию домов

Россиянам хотят выдавать сертификаты на газификацию индивидуальных жилых домов. Фракция ЛДПР подготовила законопроект с поправками в закон "О газоснабжении в РФ", который могут внести в Государственную думу, сообщает газета "Известия", ссылаясь на документ.
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