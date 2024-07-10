Депутат Спиридонов: песни выступающих за ВСУ нужно удалить из "Яндекс Музыки"

Из "Яндекс Музыки" следует удалить композиции, авторы которых поддерживают Вооруженные силы Украины. Соответствующее предложение депутат Госдумы Александр Спиридонов направил гендиректору ресурса, передает RT со ссылкой на копию обращения.
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