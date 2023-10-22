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National Interest: РФ ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

National Interest: РФ ставит под угрозу планы Вашингтона в Европе

Член Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит сообщил о страхе руководства Соединенных Штатов Америки из-за возможного нарушения Россией выгодного Вашингтону баланса сил на территории Европы.

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