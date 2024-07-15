Месси снова побил один из ключевых рекордов в истории футбола

Аргентинский форвард Лионель Месси завоевал свой 45-й трофей в профессиональной карьере.В 37 лет капитан сборной Аргентины добился этого в финале Кубка Америки 2024, обыграв сборную Колумбии с минимальным счетом 1:0.
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