Театр абсурда
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Театр абсурда

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Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах Жить по кайфу в России? Такой у мигрантов тренд.

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Комментарии
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Nata
Возможно стране и не хватает, но квалифицированных кадров, а не дикарей с мотыгами. Надо возрождать профтехобразование. Ельцин и иже с ним всех окрылили идеей менеджмента, напрочь забыв, про высоко квалифицированные рабочие профессии и инженеринг. ВУЗы стали принимать не по уму и знаниям. а по толщине кошелька. а на входе получаем пустышку в дипломе. Министерство образования , как и культуры занимается самолюбованием на фоне отупления молодежи.
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13 час.

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