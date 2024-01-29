Кланяйтесь в ножки. Генерал не побоялся сказать правду о мигрантах

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Nata

Возможно стране и не хватает, но квалифицированных кадров, а не дикарей с мотыгами. Надо возрождать профтехобразование. Ельцин и иже с ним всех окрылили идеей менеджмента, напрочь забыв, про высоко квалифицированные рабочие профессии и инженеринг. ВУЗы стали принимать не по уму и знаниям. а по толщине кошелька. а на входе получаем пустышку в дипломе. Министерство образования , как и культуры занимается самолюбованием на фоне отупления молодежи.