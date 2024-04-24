Политолог назвал стратегической целью США подчинение РФ при помощи Киева

Стратегической целью Соединенных Штатов является подчинение РФ, а Украина при этом используется, как инструмент, с помощью которого Вашингтон хочет нанести удары по России, заявил РЕН ТВ политолог, бывший журналист The New York Times Джон Вароли.
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