Миссию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море возглавит Греция

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины через три недели возглавят миссию по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря рядом с побережьем Йемена, в которую войдет не менее семи стран ЕС, – сообщает в среду, 31 января, издание «Катимерини».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии