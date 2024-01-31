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Миссию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море возглавит Греция

Миссию по обеспечению безопасности судоходства в Красном море возглавит Греция

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что Афины через три недели возглавят миссию по обеспечению безопасности судоходства в водах Красного моря рядом с побережьем Йемена, в которую войдет не менее семи стран ЕС, – сообщает в среду, 31 января, издание «Катимерини».

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Комментарии
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Гарий Щерба
НАГЛОСАКСЫ  Греков  КРАЙНИХ ИДИОТАМИ  СДЕЛАЮТ ....!!!
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